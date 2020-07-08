Они рассказали, что поверхность воды покрыта мертвой рыбой и какой-то слизью. «Стоит невыносимый запах тухлятины», — уточнили они. Жители беспокоятся, что вода в озере отравит реку, которая из него вытекает. Воду из реки многие используют для полива огородов и даже для питья.

Комментарий официальных ведомств получить не удалось.