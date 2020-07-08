Массовая гибель рыбы случилась в тюменском озере — видео
Вспышка гаффской болезни была зафиксирована в тюменском поселке Ачиры, а позже в местном озере заметили массовую гибель рыбы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местных жителей.
Они рассказали, что поверхность воды покрыта мертвой рыбой и какой-то слизью. «Стоит невыносимый запах тухлятины», — уточнили они. Жители беспокоятся, что вода в озере отравит реку, которая из него вытекает. Воду из реки многие используют для полива огородов и даже для питья.
Комментарий официальных ведомств получить не удалось.