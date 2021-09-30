Массовая гибель птиц произошла в Крыму

Ученые зафиксировали массовую гибель птиц на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки на северо-западе Крыма. Как сообщил глава регионального госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов, сейчас принимаются меры для нераспространения заболевания.

О гибели птиц стало известно в начале этой недели.

«Принимаются совместные меры комитета по ветеринарии и Россельхознадзора, чтобы купировать этот процесс, чтобы заболевание птицы не распространялось и не передавалось на домашнюю птицу Ленинского района», — сказал Иванов. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он не стал называть причину гибели птиц.

Ученые заявили, что в Крыму погибли до 300 морских голубков, около 300 уток-пеганок и до семи тысяч черношейных поганок. Кроме того, было зафиксировано уменьшение популяции чомги и чайки-хохотуньи.

Преподаватель кафедры геоэкологии географического факультета Крымского федерального университета Георгий Прокопов высказал мнение, что причинами гибели птиц могли стать отравление химическими веществами, вирусная инфекция или неблагоприятная экологическая обстановка.