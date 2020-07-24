Массовая гибель пчел произошла в Кузбассе
«В данный момент по ситуации с гибелью пчел проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего: дата и время химической обработки полей, регистрация пчеловодов, объемы падежа пчел», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.
В Минсельхозе Кузбасса напомнили, что пчеловоды и пчеловодческие организации региона из специального реестра получают всю необходимую информацию о химической обработке полей.
Каждый год местные аграрии проходят обучение в Россельхознадзоре по обращению с препаратами против сорняков и вредителей. Работники сельского хозяйства региона используют только разрешенную химию.
К проверке сообщений о массовой гибели пчел в Кузбассе подключилась и полиция. Правоохранительные органы уже получили более десятка заявлений. Об этом пишет «Газета.ru».