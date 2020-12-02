Масляное пятно появилось в Строгинской пойме в Москве
Сейчас на месте работают специалисты, они обрабатывают место разлива сорбентом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пока неизвестно, откуда могло взяться это пятно и что стало причиной. По предварительной информации, угрозы распространения загрязнения нет.
В конце октября на Москве-реке, в районе набережной Тараса Шевченко, образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора. Площадь загрязнения составила 200 «квадратов». Сотрудники ГУП «Мосводосток» быстро очистили воду, а эксперты начали выяснять причину.
Несколько дней назад масляные пятна появились на реке Ангаре в Иркутске. Их заметили местные жители и сняли на камеру. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место, чтобы установить причину загрязнения. Пока специалисты не назвали никаких версий.