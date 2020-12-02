Масляное пятно появилось в Строгинской пойме в Москве

В среду днем в Строгинской пойме в Москве образовалось большое масляное пятно. Загрязнение занимает площадь порядка 100 квадратных метров.

Сейчас на месте работают специалисты, они обрабатывают место разлива сорбентом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пока неизвестно, откуда могло взяться это пятно и что стало причиной. По предварительной информации, угрозы распространения загрязнения нет.

В конце октября на Москве-реке, в районе набережной Тараса Шевченко, образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора. Площадь загрязнения составила 200 «квадратов». Сотрудники ГУП «Мосводосток» быстро очистили воду, а эксперты начали выяснять причину.

Несколько дней назад масляные пятна появились на реке Ангаре в Иркутске. Их заметили местные жители и сняли на камеру. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место, чтобы установить причину загрязнения. Пока специалисты не назвали никаких версий.