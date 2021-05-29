Масляное пятно появилось в Черном море у Туапсе

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили масляную пленку на поверхности Черного моря в районе Туапсе. Это полоса 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в Instagram.

«Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», — написала чиновница.

Ранее экологи показали видео с места разлива нефти из коллектора Ошского месторождения в Коми, которое сняли с коптера. В результате аварии, которая произошла 11 мая, в окружающую среду попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. Росприроднадзор организовал проверку ООО «Лукойл-Коми». СК завел уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Тогда Радионова заявила, что люди, которые живут в районе разлива нефти, находятся в безопасности.