05 июля 2023, 10:36
Масляное пятно нашли в Авачинском заливе в предполагаемой зоне крушения МиГ-31
Shot: в месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли масляное пятно и отправили спасателей
На Камчатке продолжили поиски истребителя МиГ-31, который потерпел крушение во время учебного полета 4 июля. В акватории Авачинского залива обнаружили масляное пятно и отправили спасателей, сообщил Telegram-канал Shot.
Поисковую операцию устроили у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Ни сам МиГ-31, ни экипаж до сих пор не нашли. На воде заметили масляное пятно, которое могло появиться после падения машины, и отправили к нему специалистов.
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Представители Тихоокеанского флота России подтвердили ТАСС, что вечером 4 июля потерпел крушение МиГ-31. Он совершал учебный полет без боекомплекта.
Другой МиГ-31 пошел на снижение во время тренировочного полета в Мурманской области в апреле. Пилоты увели истребитель подальше от жилого сектора в безлюдное место и благополучно катапультировались. Их нашли возле садового общества.
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