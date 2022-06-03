Маршруты мусоровозов Нижнего Новгорода проанализируют в цифровой системе

Российский экологический оператор и АО «Ситиматик — Нижний Новгород» договорились об информационном обмене данных с мусоровозов. Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор «Ситиматик — Нижний Новгород» Вадим Шкляр.

«В рамках соглашения РЭО и „Ситиматик — Нижний Новгород“ будут взаимодействовать при передаче данных по движению мусоровозов. Данные будут поступать в РЭО, где их проанализируют и дадут оценку прослеживаемости движения отходов от контейнера до сортировки. Сбор такой информации позволит тщательнее контролировать работу региональных операторов и уточнить тариф на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«АО „Ситиматик-Нижний Новгород“ приветствует усилия ППК РЭО по цифровой унификации деятельности региональных операторов. Системный подход в создании единой отрасли обращения с отходами позволит оперативнее реагировать на вызовы, которые могут возникать в процессе реализации реформы», — сообщил генеральный директор «Ситиматик — Нижний Новгород» Вадим Шкляр.

«Ситиматик — Нижний Новгород» сможет привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. Сбор данных будет происходить с мусоровозов, принадлежащих «Ситиматику» и которые работают в зоне обслуживания регионального оператора. который является одним из региональных операторов Нижегородской области.

Со своей стороны РЭО определяет состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам, участвует в решении методологических и технических вопросов по передаче данных по движению мусоровоз.