  • Маршалловы острова объявили о наступлении национального климатического кризиса

    11 октября 2019, 17:15

    Анастасия Карпеева

    Президент Маршалловых островов Хильда Хайн объявила о наступлении национального климатического кризиса. По ее словам, государство особенно уязвимо, поскольку расположено на одном из четырех «низменных коралловых атоллов в мире». Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Заявление Хильда Хайн сделала в социальной сети Twitter.

    «Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас», — сказано в тексте.

    Согласно прогнозам, подобные регионы могут потерять значительную часть суши или вовсе скрыться под водой из-за растущего уровня моря. В связи с этим власти Маршалловых островов призвали международное сообщество обратить внимание на опасность и предпринять соответствующие меры.