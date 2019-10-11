Маршалловы острова объявили о наступлении национального климатического кризиса
Президент Маршалловых островов Хильда Хайн объявила о наступлении национального климатического кризиса. По ее словам, государство особенно уязвимо, поскольку расположено на одном из четырех «низменных коралловых атоллов в мире». Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Заявление Хильда Хайн сделала в социальной сети Twitter.
«Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас», — сказано в тексте.
Согласно прогнозам, подобные регионы могут потерять значительную часть суши или вовсе скрыться под водой из-за растущего уровня моря. В связи с этим власти Маршалловых островов призвали международное сообщество обратить внимание на опасность и предпринять соответствующие меры.