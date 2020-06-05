Мангровые леса могут исчезнуть к 2050 году
Мангровые заросли могут исчезнуть к 2050 году из-за повышения уровня моря. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Science.
По данным ученых, растения будут в порядке только в том случае, если уровень моря будет повышаться не более, чем на пять миллиметров в год. Но для этого необходимо значительное сокращение выбросов парниковых газов.
Если повышение будет шесть миллиметров или больше, мангровые леса не адаптируются. При этом они образуют целую экосистему на береговых линиях и являются домом для рыб и наземных животных. Их исчезновение усугубит климатическую ситуацию.
Авторы научной работы подчеркнули, что сохранению прибрежных экосистем следует уделить особое внимание.