    05 июня 2020, 13:26

    Мангровые леса могут исчезнуть к 2050 году

    Дарья Морозова

    Мангровые заросли могут исчезнуть к 2050 году из-за повышения уровня моря. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Science.

    По данным ученых, растения будут в порядке только в том случае, если уровень моря будет повышаться не более, чем на пять миллиметров в год. Но для этого необходимо значительное сокращение выбросов парниковых газов.

    Если повышение будет шесть миллиметров или больше, мангровые леса не адаптируются. При этом они образуют целую экосистему на береговых линиях и являются домом для рыб и наземных животных. Их исчезновение усугубит климатическую ситуацию.

    Авторы научной работы подчеркнули, что сохранению прибрежных экосистем следует уделить особое внимание.