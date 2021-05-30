Максимальное с марта число новых случаев ковида выявили в России за сутки

За сутки в России выявили 9694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Это максимальный показатель с 19 марта, когда было зафиксировано 9699 случаев ковида.

Среди вновь зарегистрированных случаев 13,4% протекали бессимптомно.

Лидерство в антирейтинге все так же держит Москва. По последним данным федерального оперштаба, среднесуточный прирост составил 3719 заражений. За ней идет Санкт-Петербург, где заболели 829 человек. На третьем месте расположилась Московская область (748). Замыкают пятерку Ростовская (179) и Воронежская (145) области.

Меньше всего заболевших сразу в трех регионах: Ненецком и Чукотском АО, Еврейской АО — по одному пациенту.

Общее число зараженных увеличилось до 5 063 442 россиян. Темп прироста составил 0,19%.

За минувший день скончались 355 человек, всего за время пандемии — 121 162. При этом за последние 24 часа выздоровели 7386 пациентов, за весь период — 4 677 870.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост случаев коронавируса в столице после майских праздников. Он связан с тем, что в выходные горожане не обращались к врачам. К тому же весной и осенью всегда наблюдается вспышка любых простудных заболеваний.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам, которые переболели ковидом, сделать прививки от коронавируса. Вакцинироваться нужно через несколько месяцев после выздоровления.