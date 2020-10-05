Максим Фадеев обратился к жителям Камчатки по теме экокатастрофы

«Невозможно видеть, как на Камчатке развивается экологическая катастрофа. Кто с Камчатки пишите, что у вас там и как?» — процитировал музыканта сайт URA.ru.

Фадеев попросил своих подписчиков лично рассказать о ситуации с катастрофой. Продюсер отметил, что хочет помочь улучшить обстановку на полуострове.

Напомним, что камчатские серферы в начале октября начали жаловаться на плохое самочувствие после купания. Некоторые люди обратились к врачу. Спустя время, после шторма, на берег океана вынесло волнами множество трупов морских животных. Очевидцы заметили, что вода приобрела неестественный цвет и запах. В настоящий момент власти выясняют причину загрязнения океана.

Ранее сообщалось, что делом о неблагоприятной экологической обстановке на Камчатке займутся следователи центрального аппарата СК. Передать все материалы по этой ситуации поручил Александр Бастрыкин.