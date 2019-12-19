«Макдоналдс» начнет сортировать мусор в кафе России

«Макдоналдс» запустит пилотный проект по разделению отходов в России. Первыми сортировать мусор начнут посетители заведений сети в Москве и Туле, проект начнется в декабре.

Как отметил заместитель директора ФГБУ «ВНИИ „Экология“ Вадим Петров, одним из главных национальных проектов, которые сейчас реализуются в России, является нацпроект «Экология».

Источник фото: «Макдоналдс»

«Основная его цель — эффективное обращение с отходами производства и потребления, а также внедрение новых, современных стандартов качества и экологической безопасности жизни людей. Инициатива „Макдоналдс“, как лидера в своей области, обслуживающего миллионы клиентов по всей России каждый день, безусловно поможет нам развивать культуру ответственного потребления и бережного отношения к окружающей среде», — отметил Петров.

В компании отметили, что к 2025 году планируют внедрить систему разделения отходов на предприятиях сети во всем мире. В России «Макдоналдс» рассчитывает на дальнейшее развитие инфраструктуры по переработке отходов и готова поддержать эту инициативу.

Источник фото: «Макдоналдс»

Кроме того, компания намерена к 2025 году полностью перейти на упаковку из материалов, которые можно отправить на переработку для вторичного использования в других отраслях, или из сырья, которое получается из возобновляемых ресурсов.