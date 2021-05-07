Майское тепло придет в Москву после 9 мая

После праздников в Москве и в Центральном федеральном округе России в целом наступит настоящая майская погода. Прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«Если речь идет о Центральном федеральном округе, о Москве, то после праздников наступает такая настоящая майская погода. Это означает, что погодой будет управлять уже антициклон», — привело его слова Ura.ru.

Начиная с 11 мая дневные температуры в регионе превысят отметку в +20 градусов.

Однако 8 мая еще будет облачная и по-настоящему дождливая погода. В ночь на 9 мая в Москве и в Центральном федеральном округе тоже ожидаются дожди. Днем 9-го числа в Московской области пройдет кратковременный дождь, в столице преимущественно без осадков.

Однако этот прогноз будет постоянно корректироваться, предупредил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг новость о жарком лете, которое сделал Вильфанд. По его данным, лето будет умеренным.