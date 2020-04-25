Майское солнце не за горами: синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла

По-весеннему теплая погода придет на смену тяжелым облакам и пасмурной погоде совсем скоро. Синоптики спрогнозировали, что уже к первым праздничным выходным на Москву и область спустится настоящая солнечная благодать.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к первомайским выходным столбики термометров подскочат до 18 градусов тепла, пишет сайт МК.

А вот научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, хоть и прогнозирует тепло, но все же настроен не так оптимистично. Как цитирует его РИА ФАН, в столице температура и правда начнет расти со следующей неделе, но будет болтаться в районе 12-13 градусов с положительной отметкой.

Зато такое потепление будет уже стабильным. Начав подниматься, столбик термометра будет потихоньку расти уже до конца месяца. А первое потепление жители Подмосковья и столицы заметят уже во вторник — воздух прогреется до +10.

По-настоящему майская погода, когда на небе будет ни облачка, ждет регион к середине первой декады мая.