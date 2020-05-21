Майский снег выпал в Подмосковье. Видео

Арктический воздух принес в Москву и область не только холод, но и снег. Жители Сергиева Посада утром в четверг увидели настоящий снегопад, кое-где даже образовались небольшие сугробы.

Как сообщили в Гидрометцентре, в центральной части России все еще сохраняется аномально холодная погода, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.

Чтобы заметить аномалии, необязательно быть синоптиком, достаточно выглянуть в окно.

Синоптики предупреждали о мокром снеге, но, судя по опубликованным видео, в Сергиевом Посаде вполне себе крупные снежинки.

Уникальное явление — свежая зелень оказалась укрыта снежным сугробом.

Снег прошел не только в Московской области, но и в других регионах центральной части России. Вот, например, видео из Владимирской области.

По прогнозу Гидрометцентра, в четверг в Москве и области будет на шесть градусов холоднее по сравнению с климатической нормой. Днем температура поднимется всего до 10 градусов. Осадки продолжатся.

Синоптики объявили, что потепления не стоит ждать до воскресенья. Причем даже на следующей неделе показания термометров не будут летними, но отставание от нормы сократится до пары градусов.

Что касается снега, то подмосковное управление МЧС предупредило, что он будет идти до конца дня.