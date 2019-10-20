«Майские значения». Синоптики объяснили аномальное осеннее тепло

Жителей центральной части России продолжает радовать не по-осеннему теплая погода. Такие аномалии вызвал антициклон, который продержится еще несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет», — сказал он «Российской газете».

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По словам специалиста, сейчас в центре станы преобладают потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Поэтому ожидается, что до 22 октября погода там будет превышать норму октября на 7-8 градусов. Затем столбики термометров немного упадут, но температура все равно будет очень комфортной.

В течение недели россиянам обещают от +11 до +16 градусов тепла. При этом все дни обойдутся без затяжных дождей.

«А ночи-то какие теплые — 6-10 выше нуля, это вполне майские значения. Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что подобные продолжительные циклоны обычно бывают летом, но никак не осенью. Такие аномалии синоптик объясняет с глобальным потеплением.