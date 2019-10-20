  • «Майские значения». Синоптики объяснили аномальное осеннее тепло

    20 октября 2019, 08:32

    Дарья Бунякова

    Жителей центральной части России продолжает радовать не по-осеннему теплая погода. Такие аномалии вызвал антициклон, который продержится еще несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    «Майские значения». Синоптики объяснили аномальное осеннее тепло

    «Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет», — сказал он «Российской газете».

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    По словам специалиста, сейчас в центре станы преобладают потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Поэтому ожидается, что до 22 октября погода там будет превышать норму октября на 7-8 градусов. Затем столбики термометров немного упадут, но температура все равно будет очень комфортной.

    В течение недели россиянам обещают от +11 до +16 градусов тепла. При этом все дни обойдутся без затяжных дождей.

    «А ночи-то какие теплые — 6-10 выше нуля, это вполне майские значения. Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!», — подчеркнул Вильфанд.

    Он добавил, что подобные продолжительные циклоны обычно бывают летом, но никак не осенью. Такие аномалии синоптик объясняет с глобальным потеплением.