Май назвали одним из самых «мокрых» в Москве

За май в столице выпало 93.3 миллиметра осадков, что считается почти двумя месячными нормами. Такой показатель сделал последний месяц весны одним из самых дождливых в XXI веке, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков, что равняется 183% от месячной нормы осадков, то есть почти две нормы выпало», — рассказал синоптик РИА «Новости».

Он добавил, что этот май занял четвертое место среди самых «мокрых» в XXI веке. Также Леус отметил, что 29 мая в Москве выпало 22 миллиметра осадков. В Подмосковье больше всего осадков было в Луховицах, где выпало 30 миллиметров. При этом в Коломне и Кашире прошел сильный град.

Ранее жителей Московской области предупредили о возможных заморозках. Утром 1 июня температура воздуха опустится до нуля градусов. В это время в столице столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов, в Подмосковье — от +2 до +7 градусов. Днем температура поднимется до +19 градусов тепла. По словам синоптиков, самые поздник заморозки в Москве наблюдались 24 мая 70 лет назад.