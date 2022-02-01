Магнитная буря накроет Землю в начале февраля

Продолжительные магнитные бури ожидаются на Земле в первых числах февраля. Согласно прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильное возмущение магнитного поля нашей планеты начнется в ночь с 2 на 3 февраля и продолжится на протяжении двух дней.

В общем прогнозе на последний месяц зимы небольшие возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 10, 18 и 25 числа. Как пояснил в беседе с «360» директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, данные на месяц носят предварительный характер.

«Когда говорят о прогнозе за месяц, имеют в виду, что Солнце вращается с периодом 27 дней. Мы видим, какие там активные области были месяц назад. Они должны провернуться и прийти обратно в нашу сторону и повлиять на Землю. Это прогноз не конкретных вспышек и бурь, а ожидаемой активности», — пояснил он.

Эксперт отметил, что вспышку на Солнце астрономы фиксируют мгновенно, а магнитная буря происходит на Земле спустя два-три дня, когда сформировавшееся облако долетает до нашей планеты. Поэтому до появления вспышки сделать точный прогноз возникновения магнитной бури невозможно.

«Предсказывать вспышки за месяц не может никто. Но предсказать магнитную бурю за счет градации вращения Солнца еще как-то можно. Но эти повторяющиеся бури тоже проходят плюс два-три дня, и, как правило, они не очень сильные», — заявил Анатолий Петрукович.

Он подчеркнул, что в последнее время активность Солнца была умеренной, поэтому никаких серьезных последствий там не происходило. В феврале активность на светиле может усилиться, но серьезных последствий ждать не стоит.