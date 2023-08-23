Экология 23 августа 2023, 11:59 Магистратура РЭО по подготовке кадров в сфере ЭЗЦ стартует в Плехановском университете

Читать 360tv в

Первая базовая кафедра Российского экологического оператора в вузе завершает прием документов на магистерские программы «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». Обучение начнется в сентябре и рассчитано на 2 и 2,5 года в зависимости от направления подготовки.

Обе магистерские программы разработаны с учетом наиболее важных базовых экономических дисциплин в сочетании с новыми, нацеленными на всестороннее освещение проблематики зеленой экономики и устойчивого развития. Документы принимаются до 11 сентября.

Реклама

Направление «ESG-трансформация предприятий» позволит развить компетенции в области формирования стратегии развития компании в контексте ESG. Она охватывает цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления. Стоимость обучения по этой программе составляет 180 тысяч рублей за учебный год, срок обучения — 2,5 года, очно-заочная форма.

В программу «Зеленая экономика и управление ресурсами» входят современная макроэкономическая политика, прикладная микроэкономика, технологии эффективного управления, финансово-экономическое обоснование управленческих решений, эконометрика и другие направления. Стоимость обучения составляет 420 тысяч рублей за учебный год, срок обучения — 2 года, очная форма.

«Сейчас все популярнее становится концепция непрерывного обучения в течение всей жизни. Эта тенденция является одним из проявлений осознанного образа жизни и с каждым годом находит все больше сторонников, поскольку темпы меняющейся конъюнктуры требуют от специалистов развития все новых навыков и квалификаций. В этом смысле базовая кафедра РЭО отвечает запросам современного мира и будет выпускать экспертов в соответствии с принципами зеленой экономики. Важно, что обучение могут пройти государственные и муниципальные служащие, а также работники, занятые в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Выпускники первой базовой кафедры Российского экологического оператора в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова смогут проводить экономический и сравнительный анализ систем рециркуляции и моделей ресурсосбережения. Повышение квалификации позволит разрабатывать, внедрять и совершенствовать проектно-экономическую деятельность в бизнес-процессы и модели зеленой экономики, проводить организационно-управленческую деятельность и аналитическое сравнение правовых аспектов систем рециркуляции и моделей ресурсосбережения для создания и совершенствования моделей национальной зеленой экономики.

Дополнительная информация о программе магистратуры «Зеленая экономика и управление ресурсами» представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00 доб. 1629, адрес электронной почты: gotowish@rea.ru.