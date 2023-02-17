Экология 17 февраля 2023, 13:23 Магазины и аптеки обяжут заключать договоры на вывоз мусора

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Юридические лица должны быть разграничены на тех, кто создает отходы и на безотходных. В первом случае они должны заключать договоры с региональными операторами на вывоз отходов. Такое мнение выразил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, комментируя предложение спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«В первую очередь, для более четкого разграничения твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов предприятий, а также для снижения количества спорных ситуаций о количестве образуемых ТКО предлагается законодательно определить, у каких категорий юрлиц и предпринимателей образуются ТКО и заключение договора с регоператором для которых является обязательным. При этом следует также закрепить, какие отходы производства и потребления запрещено складировать на контейнерных площадках для ТКО, а какие отходы могут быть переданы, минуя регоператора, исключительно на утилизацию», — сказал Буцаев.

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У юрлиц и ИП существует обязанность, в рамках которой они определяют принадлежность отхода к классу опасности. На местах возникают злоупотребления в виде занижения количества образующихся ТКО, а отходы компании передают иным лицам вместо регоператоров. В итоге региональные операторы терпят убытки, а отходы попадают на нелегальные свалки вместо обработки и утилизации.

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По словам Буцаева, исправить ситуацию станет возможным, когда полноценно заработает расширенная ответственность производителей (РОП). Это механизм экономического регулирования, при котором производители и импортеры должны отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Законопроект по совершенствованию РОП включает в себя предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключению возможности выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Кроме того, он устанавливает ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. На данный момент нормативы утилизации упаковки составляют 10−45%. После вступления в силу законопроекта по отдельным категориям товаров норматив будет ежегодно повышаться как минимум на 10%. Считается, что новые меры будут стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. Закон о новой системе РОП планируется принять в 2023 году.

Ранее Иванов о жалобах населения на магазины и аптеки, которые выбрасывают мусор в придомовые контейнеры для ТКО. Спецпредставитель уверен, что за такое необходимо ввести наказание, так как жильцам по сути приходится платить за вывоз отходов магазинов.