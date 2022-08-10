Магаданцы сэкономят 1 млрд рублей на мусорном заводе благодаря российскому оборудованию

Цену строительства удалось снизить на 25% посла отказа от иностранных комплектующих

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 55 тысяч тонн в год. Стоимость проекта была снижена с 5,7 млрд рублей на 25% в связи с оптимизацией технологических решений и использованием отечественного оборудования.

«В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы с Сергеем Константиновичем подписали прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО „Магаданская экологическая концессия“. В рамках договоренности в регионе появится объект мощностью 55 тысяч тонн в год. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. После проектирования стоимость объекта была снижена более чем на 25%», — сказал Денис Буцаев.

В октябре прошлого года была подана частная концессионная инициатива (ЧКИ), в феврале 2022-го Правительство области и ООО «Магаданская экологическая концессия» подписали концессионное соглашение при участии гендиректора РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды РФ Александра Козлова. Согласно условиям концессионного соглашения стоимость создания объекта составляла не более 5,7 млрд рублей.

«По результатам проектирования, с учетом использования российского оборудования и оптимизации технологических решений стоимость объекта удалось снизить более чем на 25%. До конца октября будет завершена экспертиза, и станет известна точная стоимость проекта. Приступить к строительству концессионер может уже в этом году», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Мусороперерабатывающий комплекс обеспечит обработку и утилизацию более 80% ТКО, образующихся на территории Магаданской области. Его мощность составит 55 тысяч тонн в год, включая утилизацию 37,5 тысячи тонн в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.