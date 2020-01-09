Луизианский ученый вычислил взрыв двух звезд в 2083 году

Шефер сказал, что произойдет это в 2083 году, когда столкнутся звезды V Sagittae в созвездии Сагитта.

«Судьба V Sagittae неизбежна. В течение последних недель они движутся по спирали навстречу друг другу и большая часть массы нормальной звезды будет поглощена белым карликом, после чего они сольются в одну огромную звезду», — заявил ученый.

В V Sagittae находится белый карлик и вторая звезда, которая в четыре раза больше. Предполагается, что этот взрыв станет самым ярким в небе. Возможно, несколько звезд даже затмят Сириус и станут столь же яркими, как Венера. Свое свечение новая звезда сохранит в течение месяца, а затем станет медленно гаснуть. Как сказал Шефер, такого всплеска не было с 1604 года.