Российские и зарубежные специалисты, представители власти и бизнеса на протяжении двух дней собирались в московском парке «Зарядье», где обсуждали изменения климата и изучали использование природоохранных технологий на практике. Так, в российской столице прошел третий Климатический форум городов.

В ходе мероприятия московские власти подписали соглашение со Всемирной организацией здравоохранения и присоединились к инициативе по развитию экотранспорта «Зеленые улицы зеленых городов». Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Особое внимание участники форума уделили вопросам влияния транспорта и топливно-энергетического комплекса на изменение климата. По словам Антона Кульбачевского, в российской столице основными загрязнителями воздуха являются автомобили. На них приходится до 90% всех выбросов. Работа промышленных предприятий влияет на климат только на 10%, но и в этом случае городские власти ведут серьезную работу для того, чтобы на производствах соблюдались современные экологические стандарты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод находится в центре тотальной реконструкции. ТЭК — топливно-энергетический комплекс — подвергается тоже определенным, скажем так, изменениям. Ну и естественно, сооружения „Мосводоканала“ — Курьяновские, Люберецкие — тоже в последнее время реконструированы и свои экологические параметры улучшили в разы», — привел примеры проводимой работы Антон Кульбачевский.

Программу экологического развития Московского НПЗ «Газпром нефти» высоко оценили все участники форума. На панельной сессии «Экологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов: роль лидеров» они ознакомились с программой развития предприятия. Основная ее цель — достижение мировых стандартов экологической и производственной безопасности.

«Экологический курс развития Московского НПЗ включает широкий спектр мер, которые уже позволили снизить общее воздействие на окружающую среду вдвое, а к 2021 году — еще на 50%. Ощутимый эффект дает рециклинг воды: благодаря работе биологических очистных сооружений „Биосфера“ больше 80% воды возвращается в производство», — раскрыл подробности работы руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин

По его словам, внедрение наилучших технологий и планомерное снижение влияния на окружающую среду являются обязательным элементом обновления предприятия. Эта работа также вносит вклад в улучшение столичного климата. С ним согласились и все эксперты, которые приехали на форум. По итогам мероприятия они пришли к единому мнению, что Москва следует лучшим международным трендам в сфере экологии.