Экология 06 декабря 2022, 12:07 Лучшие российские экопроекты назовут 8 декабря

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Церемония награждения победителей «Зеленой премии» состоится 8 декабря в Москве. Среди гостей, которые будут награждать финалистов, ожидаются вице-премьер Виктория Абрамченко и другие топовые спикеры. В Российский экологический оператор, который выступает организатором премии, поступило более 3000 заявок, в шорт-листы вошло по 20 проектов в каждой из шести номинаций. Призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей.

«На „Зеленую премию“ 2021 года поступило около тысячи заявок. В этом году на участие в премии подали заявки более трех тысяч участников. Это колоссальная цифра, которая подтверждает, что тема экологии сейчас как никогда актуальна и, главное, люди к ней неравнодушны. „Зеленая премия“ — квинтэссенция идей общества, работников сферы образования, различных экоорганизаций, бизнеса — о том, как сделать этот мир лучше и как внести вклад в защиту нашей планеты. Кто-то представил на премию масштабный федеральный проект, кто-то — небольшой региональный, а то и районный, однако размер проекта не важен. Даже самый маленький вклад в защиту окружающей среды — это уже вклад, меняющий сознание людей и формирующий новую культуру поведения, фокусом которой становится сохранение окружающей среды не только для будущих поколений, но и в настоящем. Уверен, „Зеленая премия“ станет поддержкой для молодых и амбициозных экопроектов, которые заботятся об окружающей среде нашей богатой природными ресурсами страны», — гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Среди приглашенных на награждение гостей также ожидаются председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы» Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева и другие.

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«Отдельный отбор будут проходить „Регионы России“. В рамках закрытой специальной номинации субъекты РФ получат оценку своей деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Оценивать номинантов в этой категории будут по специальной методологии, которую разработал РЭО», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Денежные призы предусмотрены в размере 3,45 миллиона рублей. Финалисты в номинациях «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты» с 11-го по 20-е места получат по 20 тысяч рублей, с четвертого по 10-е — по 50 тысяч рублей. Приз за третье место составит 100 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей и за первое — 300 тысяч рублей.

Церемония награждения состоится в Цифровом деловом пространстве на Покровке (станция метро «Красные Ворота», Покровка, 47) 8 декабря, в 13:30. Контакты для аккредитации СМИ: yu.Khandozhko@reo.ru.