Экология 06 июля 2023, 11:21 Лучшие проекты российских дошкольников выберут на конкурсе эколят Российский экологический оператор

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Российский экологический оператор запустил конкурсы для детей дошкольного и младшего школьного возраста в рамках проектов «Эколята-Дошколята» и «Эколята». Ребят ждут творческие задания по созданию рисунков, плакатов и елочных игрушек на тему экологии и обращения с отходами. Победителей наградят дипломами.

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«Конкурсы направлены на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение уровня экологической культуры и осознанного отношения к обращению с отходами, формирование привычек раздельного сбора ТКО и ответственного отношения у российских дошкольников и школьников на примере повторного использования материалов», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Всего РЭО подготовил три конкурса: конкурс плакатов на экологическую (природоохранную) тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!»; конкурс рисунка «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»; «Елочная игрушка своими руками из вторичного сырья».

«В работах ребят мы хотим увидеть оригинальность, новизну, выдумку, интересные находки и творческий подход по вторичному использованию материалов. По итогам каждого конкурса победителям, призерам и лауреатам вручат дипломы», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Конкурсы проводятся до 15 декабря 2023 года в три этапа (муниципальный, региональный и федеральный). На федеральном этапе от каждого субъекта РФ будут представлены 20 работ.

Для участия в каждом из конкурсов определены регионы. В конкурсе рисунка «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» принимают участие Республики Крым, Саха (Якутия), Чеченская и Чувашская Республики, Ставропольский край, Город Москва, Иркутская, Курганская, Тамбовская и Тюменская области.

В конкурсе плакатов на экологическую (природоохранную) тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!» принимают участие Республики Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Хакасия, Архангельская, Воронежская, Курганская, Калужская, Орловская, Псковская области.

Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками из вторичного сырья» объявлен в Вологодской области.

Конкурсы проводятся по инициативе РЭО совместно с Программным комитетом Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» в Совете Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Информация о конкурсах размещена на сайте.