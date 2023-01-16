Экология 16 января 2023, 13:00 Лучшие IT-решения для мусорной отрасли внесут в государственный реестр

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Этим займётся Российский экологический оператор

Российский экологический оператор создаст Информационный реестр лучших отечественных IT-стартапов и проектов в области экологии и обращения с ТКО. Он станет единым информационным пространством для бизнеса, научного сообщества и власти, а также открытым источником новостей об успешных кейсах в сфере информационных цифровых технологий и экологии для всех россиян.

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«Построение экономики замкнутого цикла в рамках мусорной реформы напрямую зависит от новейших технологий. Научно-технические открытия в области IT существенно расширили свои границы в последние годы, но темпы внедрения новых технологий в отрасли пока не достаточны. Информационный реестр РЭО поможет предприятиям узнавать о современных цифровых разработках, внедрять их в свое производство и способствовать формированию ответственного отношения к экологии в бизнес-среде», – сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Информационный реестр IT-решений в области ТКО и экологии войдет информация о стартапах-победителях отборочных конкурсов и успешных цифровых кейсах, получивших высокую оценку профильных экспертов. Ресурс поможет увеличить внимание общества к актуальным вопросам в сфере обращения с отходами, а также мотивировать IT-компании и специалистов работать в экологической отрасли и стимулировать их инвестиционную поддержку.

«Предприниматели массово переходят к онлайн-торговле на маркетплейсах и использованию интернет-платформ для обучения, консалтинга и предоставления других видов услуг. Совершенствование интеллектуально-роботизированных систем и портативных информационно-коммуникационных устройств, а также интеллектуализация софта позволили существенно изменить вектор развития экономики», — добавил заместитель гендиректора РЭО Алексей Буров.

В конце 2022 года Российский экологический оператор выбрал лучшего робота-сортировщика в рамках экохакатона Green Tech Startup Booster. В конкурсе победила компания-резидент «Сколково» NevLabs, которая разработала роботизированную систему интеллектуальной сортировки бытового мусора с помощью нейросети. Гендиректор РЭО Денис Буцаев пожелал NevLabs стать поставщиком оборудования на все предприятия, которые строят при финансовой поддержке оператора. Сейчас РЭО финансирует возведение около 60 субъектов.