Лучшие идеи по переработке отходов отберут на форуме «Экосистема» на Камчатке

Российский экологический оператор выступит генеральным партнером форума волонтеров «Экосистема. Заповедный край», который пройдет 29 августа — 4 сентября в Камчатском крае. Участникам устроят кейс-чемпионат, на котором отберут лучшие решения в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также проведут различные активности, включая «Школу волонтера», ЭкоГТО и мастер-классы на тему переработки.

«РЭО активно работает с молодежными форматами экопросвещения, в этом году договорились об экологической поддержке форумной кампании Росмолодежи. Как это происходит, можно посмотреть на примере „Экосистемы. Устойчивое развитие“, которая прошла в Череповце весной. Это был первый этап форума „Экосистема“, второй пройдет на Камчатке в конце августа — начале сентября. В рамках партнерства помогаем организаторам форумов с подбором спикеров и перечнем возможностей по экологизации, даем инфоподдержку, устраиваем различные мероприятия на тему обращения с ТКО», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Для участников первого этапа «Экосистемы» РЭО разработал чек-лист о том, как экологично собраться на форум, внедрил «Школу эковолонтера» и презентовал ЭкоГТО, поддержал мастерские апсайклинга и переработки, а еще провел первый в стране экологический кейс-чемпионат. Все эти активности РЭО планирует устроить и на камчатской «Экосистеме».

Образовательный трек «Школа эковолонтера» рассказывает о добровольчестве в экологической сфере, о разных аспектах эковолонтерства, например, о карьерных перспективах, которые оно открывает. Помимо этого молодые люди имеют возможность поделиться своим опытом экологического активизма и при помощи командной работы представить собственное видение развития экодобровольчества.

Экологическая эстафета #ЭкоГТО представляет собой квест, в ходе которого участникам нужно пройти шесть станций, выполнить увлекательные задания и заработать баллы для сдачи экологического норматива.

В рамках форума в Вологодской области РЭО поддержал экологические мастер-классы, включая мастер-класс по созданию арт-объектов из полиэтиленовых пакетов, апсайклинг-мастерскую (пошив шопперов из баннеров, кастомизация одежды), мастерскую переработки пластика, на которой представители компании поделились с участниками знаниями в области раздельного сбора отходов, рассказали о способах переработки пластика и провели мастер-класс по изготовлению планшетов, блокнотов и значков из крышек от бутылок.

В рамках первого этапа форума состоялся кейс-чемпионат в номинациях «Рециклинг строительных отходов» и «Создание экотехнопарка». Было презентовано огромное количество интересных идей по улучшению отрасли обращения с отходами. Неравнодушные к экологии молодые люди проявили себя, поделились своими размышлениями в экосфере, искали креативные, неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО. Авторов лучших кейсов РЭО наградил ценными призами. Один из них придумал, как строительные отходы применять в 3D-печати. Кроме того, финалисты получили возможность пройти стажировку в РЭО.

«Все эти форматы мы планируем использовать и на втором этапе форума — „Экосистема. Заповедный край“ — на Камчатке, где РЭО выступает генеральным экологическим партнером. Конечно, постараемся их разнообразить. Обязательно, для популяризации зеленых профессий, а также привлечения внимания молодежи к экологическим проблемам проведем кейс-чемпионат. Лучших участников мы пригласим к нам на стажировку», — добавил Денис Буцаев.

Чтобы принять участие в форуме «Экосистема. Заповедный край», нужно пройти регистрацию по ссылке. Прием заявок завершится 29 июля. Участвовать могут лидеры НКО и проектов в сфере экологии, активисты экологических движений, молодые ученые, деятели креативных индустрий и медиа в «зеленой» повестке, участники школьных экологических отрядов, представители профильных министерств и ведомств. Подробности о форуме — на сайте Росмолодежи.