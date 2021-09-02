Лошадь Пржевальского попала в Красную книгу

Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу. Об этом рассказали в «Заповедниках Оренбуржья», передало ИА НСН со ссылкой на РИА «Новости».

Директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала, что решение о внесении этого вида лошади в Красную книгу было принято в рамках программы по сохранению вида. При этом в мире лошадь считается вовсе исчезнувшей из природы.

Бакирова заявила, что животные продолжают жить на территории России, однако их количество невелико. Она отметила, что заповеднике Оренбургской области проживают 69 лошадей Пржевальского. В этом году там родилось 15 новых особей.