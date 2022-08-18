Лондон накрыло мощным ливнем после засухи

В Лондоне на смену засушливой погоде пришли ливни. Дожди оказались настолько сильными, что столицу Великобритании затопило. Кадры городского потопа появились в Сети.

Из-за засухи, которая воцарилась на территории Англии, местные супермаркеты стали ограничивать продажу питьевой воды. Без нее остались тысячи британских домохозяйств. А крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water заявила о серьезных перебоях с поставками.

Для решения проблемы с засухой в Еврокомиссии предложили использовать воду из очистных сооружений.

СМИ писали, что из-за опустившегося до критических значений уровня воды в Рейне река в скором времени окажется непроходимой для барж.