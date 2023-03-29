Экология 29 марта 2023, 09:34 ЛНР отправила на захоронение 510 тысяч тонн ТКО

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Три КПО планируется построить в ЛНР

Российский экологический оператор разработали инициативу по строительству трех комплексных предприятий по переработке отходов (КПО) для Луганской Народной Республики, включая одно для твердых бытовых отходов. Их общая мощность составит 700 000 тонн в год, что позволит отправлять все образующиеся в регионе отходы на переработку и по меньшей мере половину перерабатывать; в 2022 году в ЛНР было образовано 510 000 тонн ТБО.

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На основе этой концепции разрабатывается региональная схема управления отходами. Реализация концепции обеспечит 100% сортировку твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе и сократит захоронение ТБО в два раза. В результате КПО будет производить продукт, который может быть использован в качестве источника энергии или для рекультивации мест скопления опасных веществ, таких как свалки и заброшенные промышленные объекты.

'По данным Министерства природной среды и безопасности ЛНР, в 2022 году в регионе было образовано около 510 000 тонн твердых отходов. Из них около 16 000 тонн было переработано, что составляет менее 5% от общего объема образующихся отходов. Остальные ТБО по-прежнему предназначены для захоронения. После вступления в силу регионального плана ситуация в регионе изменится и показатели приблизят отрасль к ключевым показателям в части построения системы устойчивого управления отходами, отраженным в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". К этому будут стремиться. Параллельно аналогичная работа ведется в Донецкой Народной Республике", - сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

'Разработка данной концепции стала возможной благодаря экспертам Российского экологического оператора, имеющим большой опыт реализации проектов в области обращения с отходами в России'. Концепция не только отражает текущее состояние отрасли обращения с ТБО в Луганской Республике, но и определяет основные направления развития всей отрасли обращения с ТБО, которая будет кардинально реформирована после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации.

Данная концепция также является "основой" для разработки региональной схемы обращения с отходами, в том числе с ТБО, которая позволит навести порядок в масштабах республики с максимальной экономической эффективностью.

Территориальная схема обращения с отходами ЛНР является частью Федеральной схемы и насчитывает 1 240 объектов обращения с ТБО.Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2023 года № 255 "Об отходах производства и потребления на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Утвержден в 2022 году в рамках проекта "Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере управления".