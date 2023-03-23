Экология 23 марта 2023, 14:58 ЛНР направила на захоронение 510 тысяч тонн коммунальных отходов

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Планируется строительство 3 КПО в ЛНР

Российский экологический оператор разработал для Луганской Народной Республики концепцию, по которой будут построены три комплексных объекта обращения с отходами (КПО), включая твердые коммунальные отходы. Их суммарная мощность составит до 700 тысяч тонн в год, что позволит все образуемые в регионе отходы направлять на обработку, а как минимум половину направлять на утилизацию. За 2022 год в ЛНР образовалось 510 тысяч тонн ТКО. На основании концепции разрабатывается территориальная схема обращения с отходами региона.

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Реализация концепции позволит обеспечить в регионе 100%-ную сортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) и в 2 раза уменьшить захоронение ТКО. В результате перспективные КПО будут выпускать продукцию, которую смогут использовать в качестве источника энергии или во время рекультивации объектов накопленного вреда — то есть полигонов и заброшенных промышленных объектов.

«По данным Министерства природы и экологической безопасности ЛНР, в 2022 году на территории региона образовалось около 510 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Из них обрабатывается около 16 тысяч тонн, что составляет менее 5% от образования. Остальные ТКО по-прежнему направляются на захоронение. Когда территориальная схема вступит в силу ситуация в регионе изменится и по своим показателям приблизится к ключевым показателям отрасли в части создания устойчивой системы обращения с ТКО, отраженным в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“. Параллельно аналогичная работа ведется и в Донецкой Народной Республике», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Разработка Концепции стала возможной благодаря специалистам ППК „Российский экологический оператор“, которые имеют огромный опыт по реализации проектов в сфере обращения с ТКО на территории России. Концепция не только отражает существующую ситуацию в сфере обращения с ТКО на территории республики, но определяет основные направления развития целой отрасли обращения с ТКО, которая кардинально реформируется после вступления Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Данная концепция также является „фундаментом“ для разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО, которая позволит навести порядок на территории всей республики с максимальной экономической эффективностью. Это имеет крайне важное значение, поскольку ранее законодательством Луганской Народной Республики не предусматривалась разработка единого документа для всех территорий, предусматривающего комплексный подход к обеспечению экологически безопасного обращения с ТКО», — сказала врио министра природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики Елена Бойко.

Территориальная схема обращения с отходами для ЛНР входит в Федеральную схему, где 1240 объектов по обращению с ТКО. Она утверждена в 2022 году в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2023 г. № 255 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».