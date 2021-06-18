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    18 июня 2021, 18:55

    Ливни затопили Севастополь. Он пострадал меньше, чем Ялта

    Дарья Морозова

    Начальник департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал о последствиях ливней в Севастополе. Город пострадал гораздо меньше, чем Ялта. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он рассказал, что подтопило несколько домов и квартир. Также пострадали машины. Нескольких туристов пришлось эвакуировать.

    «Для обогрева и отдыха спасатели доставили туристов в пожарно-спасательную часть. В дальнейшем их передали в Балаклавскую администрацию для временного размещения», — рассказали в ГУ МЧС по городу.