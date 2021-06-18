Ливни затопили Севастополь. Он пострадал меньше, чем Ялта

Начальник департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал о последствиях ливней в Севастополе. Город пострадал гораздо меньше, чем Ялта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что подтопило несколько домов и квартир. Также пострадали машины. Нескольких туристов пришлось эвакуировать.

«Для обогрева и отдыха спасатели доставили туристов в пожарно-спасательную часть. В дальнейшем их передали в Балаклавскую администрацию для временного размещения», — рассказали в ГУ МЧС по городу.