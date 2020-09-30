Ливни затопили Анапу за полтора часа. Видео

Там отметили, что выпало от 25 до 28 миллиметров осадков при месячной норме в 30 миллиметров. По улицам потекли потоки воды, которые могут затопить низинную часть.

«В ЕДДС поступило девять обращений от жителей Анапы о том, что есть риск затоплений. По всем обращениям оперативно отработали аварийно-спасательный отряд „Кубань-СПАС“ и службы ЖКХ», — заявили в администрации.

Пользователи в социальных сетях опубликовали видео с затопленных улиц.

На кадрах видно, что в основном оказалась затоплена проезжая часть. Но вода стекает вниз по улице и не мешает проезду машин.