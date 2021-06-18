Ливни затопили Ялту вслед за Керчью. Река вышла из берегов

В Ялте из-за сильных ливней начало подтапливать город. За шесть часов там выпала месячная норма осадков. Из-за этого река вышла из берегов, сообщила мэр города Янина Павленко.

«У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке. Самое страшное, что подтапливает хоззону „Крымэнерго“, если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо», — процитировало РИА «Новости» слова Павленко.

По словам мэра, на трассе в Алупке сошел сель, поэтому проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день. Известно о нескольких случаях подтопления подвалов домов. Она призвала не выходить без надобности из дома, отказаться от прогулок возле моря.

Незадолго до ухудшения погоды мэр города Янина Павленко написала в своем Instagram, что коммунальные службы готовы к дождям и сильному ветру.

В социальных сетях жители начали активно выкладывать видео природной аномалии. На кадрах видно, что дождь идет очень сильный, почти стеной.

«Вот такой у нас дождь в Ялте. Ничего не видно», — говорит автор ролика.

В четверг после дождей сильно затопило Керчь. Город до сих пор стоит в воде, специалисты стараются оперативно ликвидировать последствия. В пресс-службе МЧС рассказали, что было выявлено 347 фактов подтопления. Кроме того, из-за поднятия уровня реки Мелек-Чесме вода проникла в горбольницу № 1. Но эвакуировать больных пока не надо. Всего в зону подтопления попали около тысячи человек.

Пока в Керчи обесточенными остаются 16 линий электропередач. Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В регионе был объявлен режим ЧС.