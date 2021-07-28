Ливни с грозами обрушатся на московский регион в среду

В среду днем в Москву и область придут ливни с грозами. Температура воздуха опустится до +26 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице +24…+26, в столичном регионе — +23…+28 градусов», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».

Синоптик добавила, что сегодня будет юго-восточный ветер с переходом на юго-западный четыре-девять метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным — 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что осадки задержатся в центре европейской части России до конца месяца. Синоптик также предупредил россиян, что провожать настоящую летнюю погоду еще слишком рано. Не исключено, что жаркие дни будут еще и в августе.