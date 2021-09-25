Ливни опять затопили Сочи

В Сочи опять затопило улицы из-за сильных ливней, которые обрушились на Кубань. Из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, сообщили на сайте краевого МЧС. Местные жители поделились видео с кадрами подтоплений в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть большие лужи на дорогах. Затопило и дворы. Особенно сильные осадки прошли в Туапсинском районе Сочи и на юго-востоке Краснодарского края.

Синоптики ранее предупреждали об угрозе обильных дождей, ветра и подъема уровня рек в Сочи. Колебания уровней воды уже наблюдаются, но пока они не достигают опасных отметок. На побережье Черного моря возможно формирование смерчей. МЧС держит ситуацию на контроле, для этого задействовано 812 сотрудников ведомства, 260 единиц техники приведены в готовность.

Из-за подтопления в курортном городе ограничили движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи, ведущей в Республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщили в краевом главке ГИБДД. На некоторых участках дороги машины затопило по стекла.

Потопы из-за ливней в Сочи уже неоднократно происходили летом.