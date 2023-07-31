Экология 31 июля 2023, 06:01 Ливни обрушатся на несколько регионов России Гидрометцентр предупредил о ливнях и ветре на севере европейской части России Freepik

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Сильный ветер и ливни могут прийти в несколько российских регионов в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, погодные условия в Приволжском федеральном округе в последнее время были неблагоприятными. Циклон, который вызвал непогоду на этой территории, начал перемещаться на север европейской части страны.

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«В Костромской области, например, прогнозируются очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 метров в секунду», — заявил Вильфанд.

Кроме того, сильный ветер, гроза и дожди должны начаться в Ленинградской области и Ненецком автономном округе. Похожую ситуацию с погодой эксперт спрогнозировал в районах Поволжья, Алтайском крае, Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областях.

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