Ливни накроют несколько регионов России в начале недели

В ряде регионов России неделя начнется с сильных дождей. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Непогода ожидается в Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областях. Также сильные дожди ожидаются в Крыму и Приморском крае.

«Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду будут с 25 по 27 июля», — рассказал Вильфанд.

В Крыму сильные осадки ожидаются в понедельник и вторник. Вместе с ними регион накроют град и грозы. Также крымчан предупредили о сильном ветре, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду.

Ранее непогода наблюдалась в Краснодарском крае. Певцу Филиппу Киркорову пришлось прятаться от рекордных дождей на заправке в Сочи.