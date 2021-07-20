Ливни и грозы вернутся в Свердловскую область

Обильные осадки и грозы ожидаются в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Синоптики обещают ветер с порывами до 17 метров в секунду, грозы и дожди», — рассказали в ведомстве. 21 июля ожидаются 8,6 миллиметров осадков и ветер до 12 метров в секунду. При этом днем температура будет достаточно жаркой — до 26 градусов выше нуля. МЧС призывает жителей соблюдать осторожность в условии опасных погодных условий.