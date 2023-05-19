Экология 19 мая 2023, 05:27 Ливни и грозы пообещали москвичам в выходные Гидрометцентр: в воскресенье в Москве ожидаются ливни и грозы с усилением ветра РИА «Новости»

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В ближайшие пять-шесть дней погода в Москве будет пасмурная с кратковременными дождями. В воскресенье возможны ливни, грозы и усиление ветра, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что погода в столице меняется. В пятницу, 19 мая, местами ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха понизится на восемь градусов — столбики термометров поднимутся не выше +19 градусов.

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«В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая — непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду», — сообщил Вильфанд.

По данным синоптика, пасмурная погода сохранится до середины следующей недели, однако воздух прогреется до +18…+23 градусов. Возвращение тепла ожидается во второй половине недели.