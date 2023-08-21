Экология 21 августа 2023, 22:22 Ливни и град придут в Ростовскую область

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В Ростовской области начнутся ливни с градом. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на данные МЧС.

Значительное ухудшение погоды начнется в регионе до конца 21 августа. Скорость ветра составит 23 метра в секунду.

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Также пройдут сильные дожди с грозами и градом.

Местным жителям посоветовали по возможности не выходить из дома, а также не оставлять транспортные средства под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.