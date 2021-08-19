Ливень затопил улицы Симферополя за два часа

Улицы Симферополя ушли под воду. На столицу Крыма за два часа выпало 57 миллиметров осадков, или 130% месячной нормы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника республиканского Гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Она отметила, что ливни начались в городе около 15:00 и за два часа на улицах появились бурлящие реки. В некоторых районах выпал град.

Аэропорт города задержал прибытие и вылет девяти самолетов.

Сильная нагрузка осадков на коммунальные сети привела к тому, что предприятие «Вода Крыма» ограничила водоснабжение пригорода Симферополя, поселка Грэсовский. Об этом говорится в сообщении организации во «ВКонтакте».

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с улиц затопленного города.

На кадрах видно, что потоки воды приводят к заносам автомобилей.

Некоторые водители бросают свои транспортные средства и переходят улицы вброд.

Некоторые водители подбирают неплохой саундтрек для демонстрации улиц затопленного города.

Накануне республиканский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о ливнях и ветрах порывами до 25 метров в секунду. Непогода останется на полуострове до вечера пятницы.