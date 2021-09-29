Ливень затопил улицы Владивостока. Видео и фото

Улицы Владивостока оказались затопленными из-за сильного ливня. В Сети уже появились кадры с места событий.

На них видно, что вода затопила всю дорогу, в каких-то местах она покрывала колеса автомобилей. Также она собралась под мостом, в связи с этим движение машин затруднено.

Местные жители заявили, что уже затапливает первые этажи зданий. Больше всего от дождей пострадали центр Владивостока, район Первой и Второй Речки, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Сильные ливни вызвал циклон, который пришел с Японского моря, передал телеканал «Звезда». Гидрометцентр спрогнозировал, что к концу дня осадки прекратятся и погода стабилизируется. В четверг, 30 сентября, дождей не ожидается.