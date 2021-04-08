Ливень, мокрый снег и сильный ветер пообещали жителям Москвы и Подмосковья 8 апреля

Ненастная погода ожидает жителей московского региона в четверг, 8 апреля. Температура воздуха в столице не поднимется выше +3…+5 градусов. Выпадет мокрый снег, и поднимется сильный ветер.

«Сегодня ожидаются ливневые осадки в смешанной фазе. Если сейчас накрапывает дождь, то к 09:00 начнет переходить в заряды мокрого снега. Температура воздуха не превысит +3…+5 градусов, в Подмосковье — +1…+6 градусов!» — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос " Евгений Тишковец.

Вечером температура воздуха понизится еще на несколько градусов, из-за чего на дорогах может образоваться слабая гололедица.

Ситуацию усугубит западный штормовой ветер, скорость которого достигнет 7–12 метров в секунду с порывами до 14–19 метров в секунду. Ливни и мокрый снег, по прогнозу метеоролога, продолжатся до 15:00. За это время выпадет основная масса осадков.

Синоптик предупредил зависимых от погоды людей о пониженном атмосферном давлении. Утром — 730 миллиметров ртутного столба. Оно будет постепенно расти с понижением температуры и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба. Но, по словам Тишковца, это все равно ниже нормы.

Погода улучшится к выходным. Днем в Москве и Московской области ожидается от +11 до +16 градусов. Ночами — от нуля до +5 градусов.