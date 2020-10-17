«Ливень и мокрый снег»: до трети месячной нормы осадков выпадет в Подмосковье в воскресенье

Хорошую погоду 17 октября в московском регионе сменит ненастье. В воскресенье мощный балканский циклон атакует столицу и Подмосковье. Выпадет треть месячной нормы осадков, а столбик термометра в ночь на 18 октября опустится до нуля.

«Ночью в Москве будет +2…+4 градуса (по области от 0 градусов до +5 градусов), после полудня до +7 (по области +4…+9). Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья», — рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что во второй половине воскресенья ветер усилится. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление резко упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В рабочие дни на следующей неделе в Москве и Московской области будет холодно и сыро. Распогодится к пятнице, 23 октября. В московский регион придет атлантическое тепло. Столбик термометра поднимется до +12 градусов.

17 октября в Москве около +7 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.