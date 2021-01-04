facebook_pixel
    04 января 2021, 04:57

    Ливанка первой из девушек арабского мира трижды побила рекорд Гиннесса

    Анастасия Кукова

    Гражданка Ливана Каролин Шаптини собрала самую большую в мире мозаику в виде ливанского флага и получила первое место в номинации «Крупнейшая мозаика из перерабатываемых материалов» (Largest recyclable material mosaic). Она создала флаг площадью 302,5 квадратных метров.
    Ливанка первой из девушек арабского мира трижды побила рекорд Гиннесса

    Шаптини опубликовала фото мозаики и сообщила о своей победе в Instagram.

    «Как ливанка я представляю всех женщин, которые живут на моей любимой родине. Я чувствую гордость за всех, кто помог мне достигнуть этого третьего успеха, о котором узнают жители всей планеты», — написала Шаптини.

    Каролин помогали создать флаг некоммерческие организации «Plastic free Lebanon» и «Green community». Как сообщает РИА «Новости», они утилизировали 90 тысяч белых пластиковых стаканов, 20 тысяч мундштуков от кальяна, тысячу зеленых бутылок и четыре тысячи красных пластиковых тарелок.

    В 2019 году Шаптини собрала рождественскую елку из 129 тысяч пластиковых бутылок, и побила рекорд в первый раз. Летом прошлого года она завоевала вторую награду, создав мозаику размером 196,8 квадратных метров в виде Луны к мусульманскому празднику Рамадан.