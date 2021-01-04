Ливанка первой из девушек арабского мира трижды побила рекорд Гиннесса
Шаптини опубликовала фото мозаики и сообщила о своей победе в Instagram.
«Как ливанка я представляю всех женщин, которые живут на моей любимой родине. Я чувствую гордость за всех, кто помог мне достигнуть этого третьего успеха, о котором узнают жители всей планеты», — написала Шаптини.
Каролин помогали создать флаг некоммерческие организации «Plastic free Lebanon» и «Green community». Как сообщает РИА «Новости», они утилизировали 90 тысяч белых пластиковых стаканов, 20 тысяч мундштуков от кальяна, тысячу зеленых бутылок и четыре тысячи красных пластиковых тарелок.
В 2019 году Шаптини собрала рождественскую елку из 129 тысяч пластиковых бутылок, и побила рекорд в первый раз. Летом прошлого года она завоевала вторую награду, создав мозаику размером 196,8 квадратных метров в виде Луны к мусульманскому празднику Рамадан.