Лиственничная роща появилась в Капотне

Пушистые лиственницы высадили на набережной Москвы-реки в парке Капотни. Количество деревьев неслучайно — 75 лиственниц символизируют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Красивое, пушистое и самое распространенное в стране дерево — лиственница. Волонтеры готовят к новоселью десятки саженцев. Каждое дерево — настоящий долгожитель, радовать зелеными иголками может до 500-600 лет. Расти они будут в новом парке столичного района Капотня.

«Лиственничная роща станет прекрасным дополнением к экологическим проектам нового парка в Капотне: это и уголки живой природы, и сохраненная экосистема поймы реки. Чистый воздух говорит о том, что модернизация производства, которую Московский НПЗ проводит в последние годы, значительно улучшила качество атмосферы в этом районе. Новый парк — пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать рядом с современным промышленным объектом в городе», — сказал Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ранее лиственничную аллею уже высадили в парке 850-летия Москвы. Традиционная экологическая акция — часть программы «Родные города». Ее поддерживают волонтеры и жители района.

Московский НПЗ активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в Юго-Восточном округе Москвы. Лиственничная аллея уже несколько лет существует в парке 850-летия Москвы, возрожден яблоневый сад в Капотне. Для нас важно поддерживать эти традиции. За 10 лет волонтеры предприятия вместе с жителями в рамках таких акций высадили более тысячи деревьев Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

Шестая высадка лиственничной рощи состоялась при участии руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского и председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко. Подобные волонтерские акции — часть программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Я с большим удовольствием принимаю участие в акции по высадке лиственничной рощи и поддерживаю прекрасную традицию Московского НПЗ. В новом парке уже многое сделано для отдыха и прогулок: организованы велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников. Парк становится настоящей жемчужиной обновленного района Капотня Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

В новом парке есть и урок истории для всех желающих. Чтобы узнать о подвиге героев-нефтяников в Великой Отечественной войне, нужно всего лишь приложить смартфон к QR-коду на специальных стендах.