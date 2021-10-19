Липецкая область запросила господдержку на строительство мусорных заводов

Липецкая область запросила меру поддержки у Российского экологического оператора для строительства объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев по итогам встречи с главой администрации региона Игорем Артамоновым. Кроме того, в 2022 году там планируется запуск сети фандоматов.

Липецкая область является одним из 10 пилотных регионов, в которых будут устанавливать фандоматы, в 2022 году там планируется установка 600 автоматов по сбору вторсырья. По словам гендиректора РЭО, это возможность инвестировать в инфраструктуру раздельного сбора отходов.

«На встрече с Игорем Георгиевичем мы обсудили и более крупные проекты, в финансировании которых может принять участие РЭО. На данный момент мы получили две заявки от инвесторов на строительство комплексов по обработке и утилизации отходов с общей мощностью 300 тысяч тонн», — сказал Буцаев.

Заявки на меру поддержки подали две компании «ТЭКО-Сервис» и «ТКО». Они хотят построить в области комплексы по обработке и утилизации отходов. Российский экологический оператор может профинансировать оба проекта в виде выкупа облигационного займа.

Первый будет расположен в Становлянском районе с мощностью обработки 100 тысяч тонн, утилизации — 14 тысяч тонн и размещения — 56 тысяч тонн. Объект будет включать в себя линии компостирования и производства RDF-топлива. Общая стоимость проекта оценивается в 587 миллионов рублей. В рамках второго проекта будет создан мусороперерабатывающий комплекс общей стоимостью почти 1,1 миллиарда рублей.

В год в Липецкой области образуется 462 тысячи тонн ТКО. РЭО и власти региона дорабатывают Федеральную схему, в которую входят объекты обработки и утилизации ТКО, но ключевые параметры уже согласованы. Список перспективных объектов может измениться.