Лидеры G20 договорились высадить 1 трлн деревьев на Земле

Лидеры стран G20 поставили цель высадить на планете один триллион деревьев. Эту задачу они прописали в декларации по итогам саммита в Риме. Работа должна завершиться до 2030 года.

Участники саммита G20 договорились высадить на Земле триллион деревьев к 2030 году. Это необходимо, чтобы предотвратить вырождение почвы. Также лидеры стран хотят с помощью новых деревьев обеспечить более эффективное поглощение углекислого газа.

Основными местами высадки деревьев станут территории с наиболее деградировавшими экосистемами. Участники переговоров призвали присоединиться к работе также и те государства, которые не входят в состав «Группы двадцати» (G20).

Еще лидеры стран выступили за прекращение чрезмерного вылова рыбы. Они заявили, что необходимо противостоять преступлениям, влияющим на окружающую среду. В качестве примера на саммите привели вырубку лесов, торговлю дикими животными и добычу полезных ископаемых.

Во время своего выступления на саммите президент России Владимир Путин предложил странам-участницам поддержать проекты по сохранению лесов в России и Латинской Америке.