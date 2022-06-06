Лидеров среди экоактивистов впервые выберут на президентской платформе

Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартует в июне при поддержке Российского экологического оператора. Принять участие в нем можно в течение всего времени проведения — до мая следующего года.

«Российский экологический оператор — один из партнеров „Экософии“. Очень важно начинать развивать общую экологическую культуру — и такие проекты как раз помогают в этом. Поэтому так необходимо поддерживать подобные экологические проекты и инициативы. Экопросвещение является одним из направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодаря экопросветительским программам большее количество людей переходит к новой культуре потребления, которая подразумевает раздельный сбор отходов, предпочтение товарам из вторсырья. Все это позволит снизить объемы захоронения отходов на полигонах, увеличить уровень переработки ТКО. РЭО всячески поддерживает подобные проекты», — отметил Денис Буцаев.

Каждый участник проекта будет получать баллы для персонального экорейтинга, их будут давать при обучении и выполнении заданий, которые формируют экопривычки. По итогам проекта сформируется «ЭкоСборная России», в которую войдут активные в экологическом плане люди, готовые стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения.

Лидеры рейтинга смогут отправиться на очные мероприятия. Остальные участники будут иметь возможность продолжить обучение и прохождение заданий в треке развития «Учись и действуй», расти в рейтинге и проходить очные этапы следующих сезонов проекта «Экософия».

1000 самых активных участников отправятся в эколого-промышленные экспедиции, получат возможность выстроить карьерный вектор на растущем рынке устойчивого развития; поработают над решением реальных кейсов, направленных на вовлечение населения в экологичный образ жизни. Победители также получат медиа-поддержку федерального уровня и другие возможности для роста своего экостатуса и развития своих эко-инициатив. Стать участником «Экософии» может любой желающий старше 14 лет.

РЭО развивает экологическое добровольчество, благодаря которому будут объединены 10 000 эковолонтеров из 70 регионов России. Речь идет о методической и административной поддержке. С 2021 года РЭО реализует просветительский проект «Зеленая школа», предполагающий цикл обучающих видео, где подробно рассказывается о видах экологического волонтерства, успешных эко проектах, методические указания по организации экологического мероприятия. Также в апреле и мае в 40 российских регионах прошло 66 уборок проекта «Зеленый десант», который был организован при поддержке РЭО. Десять флагманских субботников состоялись в Белгородской, Вологодской, Московской, Свердловской, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях, республиках Кабардино-Балкария, Дагестан, а также в Севастополе. В рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ совместно с локальными активистами и общественниками субботник устроили в Донецкой народной республике. Всего было собрано более 62 870 килограммов отходов силами 3405 волонтеров.